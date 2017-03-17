Ракитич: то, что имеет Месси в «Барселоне», не покупается за деньги

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что нападающий Лионель Месси должен обязательно продлить контракт с каталонским клубом. Ракитич полагает, что в другом клубе футболист сборной Аргентины не найдёт того, что имеет в испанском гранде.
«Я уверен, что Месси очень хочет остаться в «Барселоне». То, что имеет Месси в «Барселоне», не покупается за деньги. Кроме того, здесь у него такой близкий друг, как Луис Суарес. Они часто приезжают на тренировку вместе, у них отличные взаимоотношения», — приводит слова Ракитича Cadena Ser.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. Клуб хочет продлить соглашение игрока, однако пока переговоры результата не принесли.