«Челси» готов платить Куртуа £ 200 тыс. в неделю

Руководство «Челси» намерено предложить голкиперу Тибо Куртуа новый контракт. Mirror сообщает, что лондонцы готовы платить 24-летнему бельгийцу £ 200 тыс. в неделю. На какой срок будет рассчитан договор, неизвестно.
Контракт Куртуа действует до лета 2019 года, но в «Челси» хотят продлить его уже сейчас. Обусловлено это тем, что в услугах вратаря заинтересован «Реал», который готов заплатить за футболиста € 30 млн.
Ранее британские СМИ сообщали, что «Челси» готов увеличить зарплату Куртуа с £ 100 тыс. до £ 150 тыс., но после того как «Реал» вышел с предложением, сумма была увеличена.