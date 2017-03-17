Румменигге: неписаное правило Лиги чемпионов играет в пользу «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом».
«Мы знаем, что „Реал“ становился победителем турнира 11 раз. Но шансы на выход в следующий раунд — 50 на 50. Мы очень мотивированы.
Есть неписаное правило, по которому действующий чемпион никогда не отстаивал титул. Это играет в нашу пользу.
Мы знаем о „Реале“ всё, но то же самое может сказать и соперник. Команды знакомы друг с другом очень хорошо», — сказал Румменигге.