Хёведес: прекрасный жребий для «Шальке». С нетерпением жду матчи против «Аякса»

Защитник и капитан «Шальке-04» Бенедикт Хёведес прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой гёльзенкирхенцы попали на «Аякс».
«Прекрасный жребий. С нетерпением жду матчей. Уверен, что нас многие поддержат в Амстердаме и в гостевом матче атмосфера на стадионе будет как домашняя», — цитирует Хёведеса пресс-служба УЕФА.
Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы состоятся 13 апреля, а ответные 20 апреля.
Предлагаем вашему вниманию результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы.