Алаба: будет здорово снова встретиться с Тони Кроосом

Защитник «Баварии» Давид Алаба поделился мнением об итогах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. «Баварию» ожидает встреча с «Реалом». Первый матч пройдёт в Мюнхене 12 апреля, ответный — в Мадриде 18-го.
«Это будет превосходный четвертьфинал. «Реал» — команда мирового уровня, к матчу с которой мы должны очень хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть в свою игру.
Конечно, будет здорово снова увидеться с Тони Кроосом. Играть против бывшей команды — это особый случай», — цитирует Алабу официальный сайт «Баварии».
Тони Кроос является воспитанником «Баварии» и провёл в мюнхенской команде большую часть карьеры до перехода в «Реал» летом 2014 года.