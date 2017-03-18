Почеттино: травма Кейна не должна стать для «Тоттенхэма» оправданием

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что травма форварда Гарри Кейна не должна стать для «шпор» оправданием.
«В матче Кубка Англии с „Миллуоллом“ мы играли без Кейна 80 минут и забили шесть мячей. Мы полностью уверены в себе, а я уверен в своих футболистах. Травма Кейна не должна стать для „Тоттенхэма“ оправданием. Будем стараться забивать и побеждать.
У нас есть игроки, которые заслуживают того, чтобы играть чаще, но иногда они не получают большого количества времени, потому что другие проявляют себя слишком хорошо. Теперь у Сона и Янссена будет больше шансов», — цитирует Почеттино Sky Sports.