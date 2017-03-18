С. Ребров: Шевченко не просил беречь игроков киевского «Динамо» для сборной

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после домашнего матча УПЛ с «Черноморцем» (2:1) сообщил, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко не просил его ротировать состав.
«Шевченко меня ни о чём не просил. Как можно беречь игроков перед матчами сборной? Я абсолютно убежден, что в любой команде должна быть конкуренция, только в таком случае футболисты могут прогрессировать. Сегодня вышли другие игроки, они могут завоевать место в составе, и его уже не отдать. Это абсолютно нормально. Кто выигрывает конкуренцию, тот и играет», — цитирует Реброва сайт киевлян.