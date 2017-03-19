Рамос отыграл весь матч с «Атлетиком» спустя 48 часов после госпитализации

Защитник «Реала» Серхио Рамос отыграл все 90 минут в выездном матче 28-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (2:1) спустя 48 часов после госпитализации, информирует AS.
За двое суток до игры Рамосу в одной из клиник Мадрида была поставлена капельница с физиологическим раствором, чтобы попытаться облегчить серьёзный приступ гастроэнтерита. Гастроэнтерит помешал Рамосу тренироваться на протяжении большей части недели, и его участие в матче с «Атлетиком» практически исключалось.
Однако Рамос решил сыграть, поскольку защитники Пепе и Рафаэль Варан пропускали встречу. Капитан «Реала» ничего не ел весь день и сумел отыграть матч до финального свистка.