«Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

В воскресенье, 19 марта, в Самаре на стадионе «Металлург» состоится матч 20-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».
Встречу 19.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Александром Егоровым.
Ранее друг с другом команды встречались 45 раз. 18 раз победу праздновали футболисты «Ростова», 13 матчей завершилось вничью, и 14 раз сильнее оказывались игроки «Крыльев Советов». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016-го и завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.