Витиньо: главная мотивация ЦСКА — догнать впереди идущих конкурентов

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Тереком» в 20-м туре РФПЛ. Встреча состоится 19 марта и начнётся в 16:30 мск.
«У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам», — приводит слова форварда официальный «Твиттер» столичной команды.
После 19 сыгранных матчей ЦСКА занимает второе место, проигрывая девять очков лидирующему «Спартаку».