«Сампдория» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В воскресенье, 19 марта, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 29-го тура серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сампдория» — «Ювентус».
Ранее друг с другом команды встречались 135 раз. 69 раз победу праздновали футболисты «Ювентуса», 39 матчей завершилось вничью, и 27 раз сильнее оказывались игроки «Сампдории». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016-го и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:1.
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