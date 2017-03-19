«Боруссия М» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В воскресенье, 19 марта, в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч 25-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Баварией». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Бавария».
Ранее друг с другом команды встречались 45 раз. 19 раз победу праздновали футболисты «Баварии», 17 матчей завершились вничью, и девять раз сильнее оказывались игроки «Боруссии М». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Баварии» со счётом 2:0.