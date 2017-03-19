Скрипченко: ничья с «Ростовом» должна стать толчком к будущим победам «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко назвал положительным результатом ничью в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
«Игра в целом равная. Учитывая наши грубые ошибки в конце матча в связи с потерей холодного рассудка, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и „Ростову“ мало в чем проигрывали.
Можно ли сказать, что команда строится заново? Это так. Много травмированных, кто-то ушел из линии нападения, кто-то пришёл. Но нет ничего страшного, мы продолжаем работу. Вы могли заметить, что состав в каждой игре разный. Это можно объяснить тренерским поиском», — цитирует Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».