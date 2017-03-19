Вертонген: «Челси» — фаворит в борьбе за титул АПЛ, но «Тоттенхэм» не сдастся

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Мы проделали большую работу. «Саутгемптон» является командой с великолепными игроками. Сначала нам повезло в первом тайме повести со счётом 2:0, а после этого должны были забивать третий мяч, но не смогли.
«Челси» является фаворитом в борьбе за титул, но мы не сдадимся, пока они не возьмут трофей. Мы выступаем неплохо. Нужно стараться выигрывать каждую игру и попробовать занять как можно более высокое место», — цитирует Вертонгена BBC Sport.
«Тоттенхэм» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая 10 очков лидирующему «Челси» после 28 туров.