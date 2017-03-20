Де Брёйне: «Ман Сити» доминировал в матче с «Ливерпулем» на протяжении 80 минут

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал домашнюю ничью в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).
«После вылета из турнира любая команда переживает трудное время, и, на мой взгляд, мы хорошо отреагировали на неудачу в Лиге чемпионов. В футболе нет времени на размышления. Мы знали, что после поездки в Монако предстоит важнейший матч с «Ливерпулем», и хорошо выступили сегодня.
После первого гола гостей был период замешательства, но мы оправились и на протяжении 80 минут доминировали в игре. Мы не смогли забить победный гол, но проявили характер и показали себя с лучшей стороны», — цитирует Де Брёйне сайт «Сити».