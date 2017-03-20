Моуринью: победа в Лиге Европы для меня престижнее, чем четвёртое место в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что победа в Лиге Европы для него куда более привлекательный способ попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, чем борьба за четвёртое место в АПЛ.
«Я предпочёл бы выиграть Лигу Европы, ведь это даёт то же самое — Лигу чемпионов. Но также это престижный трофей и участие в Суперкубке УЕФА.
Но, возможно, нам не удастся победить в Лиге Европы, и тогда нужно постараться финишировать четвёртыми. Этим мы и занимались в игре с „Мидлсбро“. „МЮ“ не хватало ряда игроков, но парни показали отличную самоотдачу. Это важная победа, которая позволила нам остаться в борьбе за четвёртую строчку», — цитирует португальца DailyMail.