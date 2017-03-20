Пасторе: «ПСЖ» должен побеждать в каждом матче, у нас нет права на ошибку

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал победу над «Лионом» (2:1) в матче 30-го тура французской Лиги 1.
«Хорошо, что мы обыграли «Лион». У «ПСЖ» нет права на ошибку, и это касается не только вчерашнего вечера. Сейчас важно выигрывать каждый матч, чтобы попытаться завоевать титул. Я давно не играл, поэтому на меня ложится дополнительная ответственность. Стараюсь помочь команде и быть её лидером», — цитирует Пасторе пресс-служба клуба.
«ПСЖ» после 30 туров занимает второе место, находясь в двух очках от лидирующего «Монако».