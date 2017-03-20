Гендиректор «Арсенала»: надеялся, Еськов не поддастся на шум «Зенита» в прессе

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился мнением относительно судейства арбитра Алексея Еськова в матче 20-го тура РФПЛ, в котором туляки проиграли «Зениту» на выезде (0:2).
«Нужно думать, что делать с судейством. Даже не конкретно в нашей ситуации с «Зенитом», а вообще. Андрей Дмитриевич Будогосский опытный человек, но, сколько я замечаю за последнее время, он автоматически начинает защищать арбитра, не разобравшись в ситуации. Недавно был назначен пенальти в матче «Сокол» — «СКА-Хабаровск». Все, кто видели это «нарушение», просто смеются. У нас же автоматом идёт защита арбитра. Мне кажется, это не совсем правильная позиция для руководителя судейского корпуса.
То же самое в и матче с «Зенитом». Что бы ни случилось, идёт защита арбитра. Конечно, ошибаться свойственно всем, но нужно глобально что-то менять. У клубов сейчас не такие больше возможности, чтобы на что-то влиять. Если мы раньше писали жалобы, протесты, то сейчас мы не можем этого делать по регламенту. Жалобы «Зенита» дают свои результаты? Не жалобы, а шум в прессе, который нагнетался с определённой целью. Перед игрой я надеялся, что Алексей Еськов на это не поддастся, но, сами видите, он ошибся. Услышат ли наши претензии и будут ли какие-то действия от клуба? Не знаю. Кому надо, тот услышит, кому не надо, не услышит. В любом случае нужно убрать эмоции, сесть и поговорить с президентом «Арсенала», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.