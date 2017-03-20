КДК рассмотрит использование «Тереком» системы оповещения для поддержки команды

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам матчей 20-го тура российской Премьер-Лиги. Заседание КДК РФС состоится 22 марта.
«Замечания были сделаны по трём матчам. По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики «железнодорожников» скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сжигали атрибутику с символикой «Спартака». Болельщики красно-белых также скандировали ненормативную лексику и во втором тайме демонстрировали несогласованный баннер.
По матчу «Зенит» – «Арсенал»: болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. И в игре «Терек» – ЦСКА система оповещения стадиона использовалась для поддержки принимающей команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.