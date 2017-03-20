Жалле вызван в сборную Франции вместо Санья

Защитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции, которая 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведёт товарищеский поединок с Испанией, сообщает официальный сайт французской федерации футбола.
Жалле заменит во французской команде защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья, который получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1). 34-летний футболист прибыл в расположение сборной, но не сумел полноценно провести тренировку из-за проблем с длинной приводящей мышцей.