Российские девушки одолели азербайджанок на турнире «Кубанская весна»

Женская молодёжная сборная России провела второй матч на групповом этапе международного турнира «Кубанская весна» в Сочи. Поединок с командой Азербайджана завершился победой россиянок со счётом 1:0.
Россия – Азербайджан 1:0 (0:0)
Гол: Яковлева, 46.
Россия: Цирульникова, Шкода, Щербак, Рузина, Куропаткина, Шестернева (Шишкина, 27; Царенкова, 72), Никитина, Алпатова (Волошина, 41), Беспаликова, Яковлева, А. Самойленко.
Азербайджан: Исмайлова, Гулиева, Михаэлис, Моллаева, Теймурова (Гургенидзе, 65), Бакарандзе (У. Оздемир, 72), Сейфетдинова, Ахмедова, Боздаг (Сардарлы, 77), Гаджиева, М. Оздемир.