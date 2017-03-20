Григорян: воздействовать на «Анжи» бесполезно, мы — крепкие орешки

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мыслями о победе над «Оренбургом» (1:0) в 20-м туре РФПЛ.
«Оренбург» дышал нам в спину, это была игра за шесть очков, нам удалось увеличить отрыв. Среди тех, кто нам дышит в спину, это самая организованная команда. Не самая сильная, а самая организованная. У них очень много выстроено на контратаках, и эти контратаки очень эффективны.
Сказывалась ли на нас в психологическом плане серия из поражений? Мы — крепкие орешки. И мы не любим прилагательные от слова «психология». Воздействовать на нас бесполезно. Я собирал футболистов не по принципу мастерства, а по характеру. Но тактика у нас идёт вровень с настроем. Настрой не может нивелировать отсутствие тактических знаний, и наоборот.
Празднование гола Прудниковым? Я не воспитатель в детском саду, комментировать ничего не буду", — сказал Григорян в эфире программы «8-16».