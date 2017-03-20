Защитник «Кёльна» Классен вызван в юношескую сборную России

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки не старше 2000 года рождения) во главе с Дмитрием Ульяновым определился с заявкой на Элитный раунд чемпионата Европы-2017 U17, который пройдёт с 21 по 26 марта в Венгрии, сообщает официальный сайт РФС.
В итоговую заявку российской команды вошли 18 футболистов, в том числе 16-летний защитник немецкого «Кёльна» Леон Классен.
Вратари: Дэвид Сангаре («Динамо» Москва), Антон Шитов («Локомотив» Москва).
Защитники: Андрей Анисимов (СДЮСШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Леон Классен («Кёльн» Германия), Илья Мартынов («Краснодар»), Владимир Москвичев («Динамо» Москва), Дмитрий Заварухин («Чертаново» Москва), Данил Степанов («Рубин» Казань).
Полузащитники: Георгий Челидзе («Динамо» Москва), Данила Емельянов («Уфа»), Данила Янов («Строгино» Москва), Владислав Карапузов («Локомотив» Москва), Кирилл Колесниченко, Данил Пруцев, Семен Радостев, Наиль Умяров (все – «Чертаново»), Виталий Жиронкин (ЦСКА Москва).
Нападающий: Даниил Лопатин («Спартак» Москва).
Соперниками сборной России в Элитном раунде ЧЕ-2017 U17 станут сверстники из Норвегии, Венгрии и Израиля.