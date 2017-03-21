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Куртуа: считаю, что я один из лучших в мире вратарей, и не вижу себя в «Реале»

21 марта 2017, вторник. 11:36. Футбол
Голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа в очередной раз подчеркнул, что переход в мадридский «Реал» не входит в его планы. Кроме того, бельгийский футболист ответил и на вопрос о том, каким вратарём считает себя.

«Я считаю себя одним из лучших в мире вратарей. Представляю себя в дальнейшем в составе «Челси» и не вижу себя в «Реале». Что же касается слухов о моём переходе в другой клуб, то это действия СМИ. Мой контракт с «Челси» в силе ещё два года. В Лондоне дела у меня складываются хорошо, и я счастлив. Мы с Конте работаем очень хорошо, а у клуба есть проекты на долгосрочную перспективу, имеющие своей целью выигрыш титулов», — цитирует Куртуа Cadena Ser.
Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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21 марта 2017, вторник
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