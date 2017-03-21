Беленов: показал бы партнёрам Краснодар, но нам нельзя выходить из гостиницы

Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал, какие элементы сегодня отрабатывали футболисты национальной команды на тренировке в Краснодаре. Сборная России готовится к товарищеским встречам с командами Кот'Д-Ивуара и Бельгии.
«Отрабатывали игровые моменты и тактику. Пенальти не тренировали, надеюсь, и не придётся их отбивать. Попадание в символические сборные? Ребята напоминают, шутят. Сборная — цель любого футболиста.
Каждый должен быть готов выйти. Общаемся среди трёх вратарей. У нас рабочие отношения. Хорошо общаемся, знакомы уже. Краснодар для меня не чужой город. Провести экскурсию игрокам? Я бы с удовольствием показал партнёрам Краснодар, но нам нельзя выходить из гостиницы», — передаёт слова Беленова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.