Шуберт: думаю, Анчелотти не говорил с Роббеном, он должен быть выше этого

Поведение полузащитника мюнхенской «Баварии» Арьена Роббена в выездном матче 25-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0) вызвало большой резонанс в Германии. В стороне от дебатов не остался и бывший главный тренер «Боруссии» Андре Шуберт.
«Эмоции являются частью футбола, и я могу понять игрока. Думаю, Анчелотти не говорил с Роббеном, он должен быть выше этого. Все вокруг Роббена смеялись до упада. Полагаю, что он также почти смеялся», — приводит слова Шуберта интернет-издание Sport.
На 85-й минуте встречи между «Боруссией» и «Баварией» наставник мюнхенцев Карло Анчелотти выпустил на поле Ренату Саншеша вместо Роббена. Голландский футболист демонстративно выразил недовольство решением наставника, не пожав ему руку по дороге на скамейку запасных.