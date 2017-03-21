Лёв: Подольски с лёгкостью завоевал сердца людей во всём мире

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, что чувствует в преддверии домашнего товарищеского матча со сборной Англии, который станет последним для нападающего «Галатасарая» Лукаша Подольского в составе национальной команды.
31-летний форвард в августе объявил об уходе из сборной и теперь проведёт последний матч за бундестим. В 129 матчах за национальную команду Подольски забил 48 голов.
«Это будет смесь счастливых и грустных чувств, когда завтра в матче с Англией мы будем прощаться с Подольским. Он оставил след в моей жизни. Он с лёгкостью завоевал сердца и умы людей во всём мире. Его все уважают.
Подольски будет капитаном в последней игре за сборную Германии. Озил, Дракслер и Марио Гомес не сыграют из-за травм. Окончательное решение по составу я буду принимать после тренировки сегодня вечером», — цитирует Лёва «Твиттер» DW Sports.