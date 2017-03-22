Игбун: буду немножко болеть за ЦСКА, но фаворитом считаю «Спартак»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун оценил шансы бывшего главного тренера уфимцев Виктора Гончаренко привести ЦСКА к победе в РФПЛ. На текущий момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Спартаку» шесть очков.
«Гончаренко будет трудно стать чемпионом с ЦСКА, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может всё. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть. В атаке „армейцев“ играет мой хороший друг — Оланаре. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.
Что касается прихода в нашу команду Семака, то я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдаёт. Мы сейчас играем по-другому: Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдаёт мяч ближнему, а не выбивает вперёд. И ещё он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много», — сказал Игбун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию интервью с Сильвестром Игбуном читайте на «Чемпионате» с 08:30 мск.