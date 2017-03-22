Умер экс-президент «Барселоны» Агусти Монталь Коста

На 82-м году жизни скончался бывший президент «Барселоны» Агусти Монталь Коста, сообщает Mundo Deportivo.
Монталь возглавлял каталонский клуб с 1969 по 1977 год. Его президентство, в частности, ознаменовалось тем, что в 1973 году испанский гранд приобрёл у амстердамского «Аякса» нападающего Йохана Круиффа, который впоследствии сыграл важную роль для «Барселоны» в качестве и футболиста, и тренера.
Отец Монталя Агустин Монталь Галобарт, в свою очередь, был президентом «Барселоны» с 1946 по 1952 год.