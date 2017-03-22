Чеферин: УЕФА не нужно защищать европейский футбольный рынок от китайских денег

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Союзу европейских футбольных ассоциаций не нужно защищать европейский футбол от китайских денег. Чиновник сказал, что из этого нужно извлечь пользу.
«Нет необходимости защищать европейский футбольный рынок от китайских денег. Мы должны извлечь из этого пользу. Европейские клубы являются лучшими в мире. Можно платить ведущим футболистам сколько угодно, но пока они в лучшей форме, они не уедут из Европы», — цитирует Чеферина Marca.
Зимой этого года самым дорогим трансфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в «Шанхай СИПГ» за € 60 млн.