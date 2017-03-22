Вернер: услышать, как фанаты на «Энфилде» поют YNWA, было бы чем-то особенным

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер высказался по поводу своего будущего. Ранее сообщалось об интересе к немецкому форварду со стороны «Ливерпуля».
«Играть на «Энфилде» и услышать, как болельщики поют You’ll Never Walk Alone, – это, безусловно, было бы чем-то особенным. В Англии другая атмосфера, но я ещё молодой игрок.
Прямо сейчас я чувствую себя в „РБ Лейпциге“ как дома. Команда может продолжать расти, и я буду рад быть её частью», — цитирует форварда ESPN FC со ссылкой на Sport Bild.
В нынешнем сезоне 21-летний Вернер забил 14 голов в немецкой Бундеслиге и в марте был впервые вызван в сборную Германии.