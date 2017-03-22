«Лестер» готов обеспечить семье Варди дополнительную защиту в связи с угрозами

«Лестер Сити» предложил форварду Джейми Варди и его семье дополнительную защиту в связи с поступающими смертельными угрозами от фанатов клуба, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что на данный момент футболист пока не запросил дополнительной защиты, однако это может произойти в ближайшее время. Накануне Варди сообщил
, что получает угрозы смерти себе, своей семье и детям.
По мнению некоторых фанатов, Варди причастен к увольнению Клаудио Раньери с поста главного тренера «лисов». Ранее сообщалось, что Джейми и голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель просили руководство об увольнении итальянца, однако игроки эту информацию отрицают. После увольнения Раньери место наставника занял Крэйг Шекспир, который также опроверг слухи о бунте игроков против его предшественника.