Хёведес считает, что «Шальке-04» борется за выживание в Бундеслиге

Капитан «Шальке-04» Бенедикт Хёведес призвал партнёров по команде быть предельно собранными в каждом матче чемпионата Германии. Хёведес отметил, что команда борется как за право выступлений в Лиге Европы, так и за сохранение прописки в Бундеслиге.
«Тот, кто утверждает, что «Шальке» не ведёт борьбу за выживание, не говорит всей правды. Мы не должны отклоняться от реальности. И знаем, что должны быть сосредоточены на своих задачах на все 100%. Ведь мы смотрим на турнирную таблицу и после последней победы над «Майнцем» не впадаем эйфорию. Каждый матч для «»Шальке» должен быть финалом», — цитирует Хёведеса интернет-портал Goal.
По итогам 25 туров Бундеслиги гельзенкирхенская команда набрала 33 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.