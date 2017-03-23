М. Кин: о дебюте за сборную Англии в матче с Германией можно было только мечтать

Защитник «Бёрнли» и сборной Англии Майкл Кин поделился эмоциями после дебюта за национальную команду в товарищеском матче с Германией (0:1).
«Моя мечта сбылась. Последний год или два я стремился попасть в национальную команду. Мне это удалось, причём в матче с чемпионами мира, что, конечно же, является мечтой.
Результат, конечно же, негативный, но команда играла хорошо, создала несколько моментов. Доволен своим дебютом, но не собираюсь останавливаться на достигнутом. На моей позиции много хороших игроков, так что легко не будет», — цитирует Кина Goal.