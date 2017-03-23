В «Монако» опровергли информацию о наличии предложений по Мбаппе

Руководство «Монако» опровергло информацию о том, что получило несколько предложений о продаже нападающего Килиана Мбаппе. Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 18-летнего футболиста € 110 млн, а монегаски отклонили предложение.
«Монако» не получал никаких предложений по Мбаппе от других клубов и не намерен в принципе его продавать», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Get Football News France.
Руководство «Монако» намерено продлить контракт с нападающим сборной Франции. Действующее соглашение Килиана Мбаппе рассчитано до лета 2019 года.