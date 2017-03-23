Фегули: в Испании много техники и стратегии, в Англии футбол прямолинейный

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Софьян Фегули рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Испании, где он выступал ранее. Алжирец перешёл в «Вест Хэм» из «Валенсии» на правах свободного агента летом 2016 года.
«С футбольной точки зрения для меня это было радикальным изменением. В Испании игра больше строится на владении мяча, на технике и стратегии, в то время как футбол в Англии более прямолинейный.
Несмотря на большие изменения, с которым я столкнулся, я доволен своей статистикой — два гола и три результативных передачи, несмотря на то что провёл на поле не так много времени», — приводит слова Фегули пресс-служба клуба.
В текущем сезоне хавбек провёл в АПЛ 17 матчей, проведя на поле 803 минуты.