Эррера призвал де Хеа остаться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Андер Эррера призвал партнёра по команде Давида де Хеа остаться в «МЮ». Об этом испанец заявил в свете разговоров о возможном переходе вратаря в «Реал».
«Я хотел бы играть с де Хеа в течение длительного времени, для меня он лучший. Ему три года подряд удавалось становиться лучшим игроком «МЮ». У Давида отличная реакция. Хочу, чтобы он и дальше играл в «МЮ», если он, конечно, сам этого желает. Де Хеа может стать легендой клуба», — сказал Эррера в эфире Radio Marca.
Контракт 26-летнего Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года.