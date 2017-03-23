На матч между сборными России и Бельгии в Сочи все билеты проданы

На товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который состоится в Сочи, проданы все 40 тыс. билетов, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. Встреча состоится 28 марта на стадионе «Фишт».
Ранее стало известно, что на матч российской команды со сборной Кот-д'Ивуара, который пройдёт 24 марта в Краснодаре, реализовано уже 24 тыс. билетов.
Во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 арена «Фишт» будет вмещать 45 тыс. зрителей за счёт дополнительных трибун, которые в предстоящей игре с бельгийцами задействованы не будут.