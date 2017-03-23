Болельщики «Краснодара» проведут акцию Gentlefan!

Совсем недавно на матче с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы болельщиками «Ростова» была проведена акция Gentlefan, благодаря которой многие английские фанаты смогли убедиться том, что Россия гостеприимная страна. В преддверии товарищеского матча между сборной России и Кот-д'Ивуаром, который пройдёт в Краснодаре 24 марта, местные болельщики собираются оказать тёплый приём ивуарийским фанатам.
«Мы хотим продолжить доброе начинание наших южных соседей. Не так много времени осталось до чемпионата мира 2018 года и ещё меньше до Кубка конфедераций — 2017. Наш край посетят десятки тысяч болельщиков! И мы приложим все усилия, чтобы пребывание в Краснодарском крае надолго осталось в памяти у наших гостей! 24 марта на матче нашей национальной сборной по футболу мы хотим также оказать тёплый приём болельщикам из Кот-д`Ивуара, и в этом нам поможет известный футболист Алексей Смертин!» — говорится на странице болельщиков «Краснодара» в соцсети «ВКонтакте».