Кутепов: матч против Кот-д'Ивуара будет непростым для сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром, который состоится 24 марта в Краснодаре.
«По игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление. Конкретно их будем разбирать сегодня. Африканские команды выносливые, много исполнителей хороших. Нас ждет непростой матч. Помогает ли рост 192 сантиметра? Ну да. Конечно, плюс для защитника. Хорошо, что не 150 сантиметров», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кот-д'Ивуар. Начало — 19:00 мск.