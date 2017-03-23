Смолов не сыграет против сборной Кот-д'Ивуара

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов из-за повреждения не сыграет в товарищеской встрече 24 марта против команды Кот-д'Ивуара. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Смолов играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чём мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально.
Сможет ли сыграть Марио Фернандес? Сегодня приехал генеральный директор РФС Александр Алаев. Завтра прилетит Виталий Мутко. В рабочем порядке всё решим. Хотелось бы, чтобы он поскорее стал полноправным членом команды», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.