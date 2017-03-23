Президент «Кротоне» после 25 лет в клубе объявил об отставке

Президент «Кротоне» Рафаэлле Вренна ушёл в отставку со своего поста, сообщает официальный сайт клуба.
«После 25 лет в «Кротоне» с большой грустью покидаю клуб. Я пережил невероятные сезоны с этой командой, которая своими результатами останется в истории футбола не только Кротоне и Калабрии, но и всей Италии. Наш выход в Серию А с победой «Лестер Сити» в чемпионате Англии. Все знают, что Кротоне – это небольшой город, но с большим сердцем и страстными фанатами. Хочу поблагодарить всех, кто со мной работал все эти годы и внёс вклад в наш успех», — сказал Вренна.
Вренна являлся президентом «Кротоне» с 1992 года. При нём клуб впервые своей истории вышел в Серию А. В текущем сезоне после 29 туров чемпионата Италии «Кротоне» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице, отставая на шесть очков от спасительного 17-го места.