Сере Ди: Думбия говорил, что в сборной России много игроков из ЦСКА

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Сере Ди на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча со сборной России рассказал, что он знает о ближайшем сопернике, а также высказал мнение о нынешней ивуарийской команде.
«Думбия говорил, что в сборной России много игроков из ЦСКА. Акинфеев – капитан и основной вратарь. Да и практически вся защита в сборной – тоже „армейцы“.
Мы потеряли титул чемпионов Африки. Сегодня у нас нет Дрогба и Яя Туре. Зато есть новые молодые таланты.
Наша задача — объединить молодых и опытных», — передаёт слова хавбека корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Товарищеский матч Россия — Кот-д'Ивуар состоится в Краснодаре 24 марта. Начало — в 19:00 мск.