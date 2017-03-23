Кирьяков: «Томи» терять нечего, «Арсеналу» надо серьёзно готовиться

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ с «Томью». Игра состоится в Туле 1 апреля.
«Таким командам легче играть, терять им нечего, и они выходят со свободной головой просто играть в футбол. Нам надо серьёзно готовиться, мы всё сделаем, чтобы команда с первых минут была мотивирована и сделала всё, чтобы добиться победы», — заявил Кирьяков, отметив, что товарищеский матч с ЦСКА рассматривается как возможность наиграть определённые схемы.
«На фоне такого соперника будем смотреть, как действовать, какой состав будет потом играть с „Томью“, — цитирует Кирьякова „Тульская служба новостей“.