Табарес: да, я обеспокоен, но ведь сколькому я научился благодаря поражениям

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес был очень расстроен после поражения от национальной команды Бразилии в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира. Играя на своём поле, уругвайцы потерпели болезненное поражение со счётом 1:4.
«Мне нечего сказать. Мы совершили несколько ошибок при нейтрализации соперников. Впрочем, иногда такие неудачи дают тебе возможность понять свою игру глубже. Да, я обеспокоен, но ведь сколькому я научился благодаря поражениям. Поэтому не стоит драматизировать ситуацию», — приводит слова Табареса Marca.
Бразилия набрала 30 очков и продолжает уверенно возглавлять таблицу отборочного турнира. Уругвай (23 очка) остался на втором месте.