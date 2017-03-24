Паулиньо: победа над Уругваем не случайна, но Бразилия способна на большее

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал победу над Уругваем (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, в ходе которого хавбек стал автором хет-трика.
«Мы работаем каждый день, так что победа над Уругваем не случайна. Бразилия показала хороший футбол и добилась важной победы. Знали, что легко не будет, но сохранили концентрацию и добились нужного результата. Теперь мы должны сохранить этот уровень, тем более что Бразилия способна на большее», — цитирует Паулиньо GloboEsporte.