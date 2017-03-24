Глушаков и Дзагоев не помогут сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром

Полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев не помогут сборной России в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который состоится 24 марта. Информация появилась на официальной странице российской сборной в «Твиттере».
«Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией. Оба футболиста готовятся к матчу с Бельгией», — говорится в сообщении.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д’Ивуар. Начало – 19:00 мск.
Товарищеский матч между Россией и Бельгией состоится 28 марта в Сочи.