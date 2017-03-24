Как стало известно «Чемпионату», по данным на сегодняшнее утро, на товарищеский матч Россия — Кот-д'Ивуар продано 26 тыс. билетов. Встреча состоится 24 марта на стадионе «Краснодара», начало — в 19:00 по московскому времени.
Стоимость билетов на эту встречу составляет от 400 до 5000 рублей. Отметим, что эта игра станет второй для национальной команды, которая будет проведена на стадионе «Краснодара». Впервые подопечные Станислава Черчесова сыграли на этой арене 9 октября прошлого года с командой Коста-Рики (3:4).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д’Ивуар.