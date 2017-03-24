Игнатьев: Лоськов раздаёт передачи не хуже Тотти, если не лучше

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев высоко оценил подготовку тренера Дмитрия Лоськова, заявленного за «железнодорожников» на сезон-2016/17 под 10-м номером. 43-летний специалист в феврале подписал контракт до конца чемпионата.
«Тренируется ли Лоськов? Да, конечно, Вячеславович всегда с нами. Не пропускает ни одной тренировки, участвует в квадратах, двусторонках. Видно, что даже в таком возрасте он может отдать передачу куда угодно с любой позиции.
Не хуже Тотти? Если не лучше! Иногда такие передачи отдаёт, что удивляешься. Он профессионал, держит себя в форме. Даже на тренировках в единоборствах не уступает. Увидеть его в составе? Вообще легко, абсолютно», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».