Гибсон вызван в сборную Англии вместо Смоллинга

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон в срочном порядке вызван в сборную Англии для подготовки к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Литвой. 24-летний футболист заменит в национальной команде Криса Смоллинга.
Защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму и вернулся в расположение клуба. В товарищеском матче с Германией (0:1) Смоллинг был заменён на 84-й минуте. Насколько серьёзно повреждение, не сообщается.
Расположение национальной сборной покинул и Гари Кэхилл, пропускающий встречу из-за дисквалификации.
Матч Англия – Литва состоится 26 марта. Начало – в 19:00 мск.